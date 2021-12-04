«Верес» впервые в сезоне УПЛ проиграл в домашнем матче

Ровенский клуб был единственной командой, которая держалась

ФК Верес / Фото: Футбол 24

В матче 17-го тура УПЛ ровенский «Верес» дома уступил «Динамо» (0:3).

Отметим, что это первое поражение «Вереса» в нынешнем сезоне УПЛ в родных стенах. В предыдущих 7 матчах дома «Верес» победил 4 раза и 3 раза сыграл вничью.

Отметим также, что «Верес» был последней командой УПЛ, которая еще не уступала в родных стенах в этом сезоне.

Турнирная таблица УПЛ.