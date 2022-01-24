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«Верес» вырвал ничью у чешского клуба в первом матче на сборе

«Градец Кралове» вел в счете 53 минуты
Футбол Украинская Премьер-лига
20:02
«Верес» вырвал ничью у чешского клуба в первом матче на сборе
Фото - НК Верес

В первом контрольном матче на турецком сборе «Верес» сыграл вничью с «Градец Кралове».

Уже в начале игры представитель УПЛ пропустил. В составе чешского клуба отличился Влканова.

В середине второго тайма Геннадий Пасич счет сравнял. В концовке четыре игрока ровенцев выбежали на вратаря соперника, но не реализовали большинство.

На сборе «Верес» планирует просмотреть английского футболиста.

Контрольный матч

«Верес» – «Градец Кралове» 1:1

Голы: Г. Пасич, 70 – Влканова, 17

«Верес» (первый тайм): Кичак, Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е. Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).

«Верес» (второй тайм): Когут, С. Шестаков, Гук, Мирошник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г. Пасич, Дахновский, Гайдучик.

Сергей Стаднюк
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