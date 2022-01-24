«Верес» вырвал ничью у чешского клуба в первом матче на сборе
В первом контрольном матче на турецком сборе «Верес» сыграл вничью с «Градец Кралове».
Уже в начале игры представитель УПЛ пропустил. В составе чешского клуба отличился Влканова.
В середине второго тайма Геннадий Пасич счет сравнял. В концовке четыре игрока ровенцев выбежали на вратаря соперника, но не реализовали большинство.
На сборе «Верес» планирует просмотреть английского футболиста.
Контрольный матч
«Верес» – «Градец Кралове» 1:1
Голы: Г. Пасич, 70 – Влканова, 17
«Верес» (первый тайм): Кичак, Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е. Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).
«Верес» (второй тайм): Когут, С. Шестаков, Гук, Мирошник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г. Пасич, Дахновский, Гайдучик.
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