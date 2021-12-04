«Верес» забьет «Динамо» и другие ставки на матч

Лучшие варианты в линии от Vbet

В рамках 17-го тура УПЛ «Динамо» будет гостить у «Вереса». Букмекерская компания Vbet предлагает широкую линию ставок на этот матч, ну а мы поможем вам подобрать наилучшие варианты.

Первое, что бросается в глаза – это индивидуальный тотал «Вереса» больше 0,5, который идет за жирнющий коэффициент 2,33. Ворота «Динамо» поражали «Мариуполь», «Ворскла» и «Черноморец». Так почему же это не сделать «Вересу»? В последних семи поединках только «Минай» не сумел огорчить киевлян, но, опять же, во втором тайме ужгородцы могли забивать даже пару мячей, однако фортуна оказалась на стороне голкипера «Динамо». И все же везение имеет свойство заканчиваться и с большой долей вероятности это случится именно сегодня.

Едем дальше. Индивидуальный тотал «Вереса» – хорошая ставка для ординара, если же вы собираете экспресс, то мы рекомендуем вам присмотреться к ставке тотал матча больше 2 за коэффициент 1,47. По нашему мнению – шикарный вариант, который проходит практически во всех матчах «Динамо» в УПЛ.

Что еще есть интересного в линии?

Ну раз уж мы предполагаем, что «Верес» сумеет забить, то «Динамо» в таком случае должно по умолчанию размочить вратаря клуба из Ровного. Таким образом, очень сладкой выглядит ставка обе команды забьют. Vbet прям заманивает коэффициентом 2,65 – легкие деньги.

Ну и последняя рекомендация – «Динамо» победит с разницей в 2 или 3 мяча за коэффициент 2,39. Предполагаем, что после финального свистка на табло будет светиться счет 1:3 или 1:4 в пользу киевлян.