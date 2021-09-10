Холанд после хет-трика за сборную: «Я забиваю недостаточно»
Вьери: «Мне сказали, что Холанд 100% перейдет в «Реал»
В следующем году норвежец скорее всего покинет Дортмунд
09:09
Эрлинг Холанд / фото - BVB
Бывшие футболисты сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано в прямом эфире на платформе Twitch обсудили возможный трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Кассано:
«Мне сказали: «Смотри-ка, «Бавария» хочет подписать Холанда». А еще «Мадрид» хочет Левандовского на пару лет. Для меня во всем этом есть смысл».
Виери:
«А мне сказали, что Холанд перейдет в «Реал». Это 100%. Мне так сказали... Но я не знаю, правда ли это».
Следующим летом в контракте норвежца с «Боруссией» активируется опция, по которой желающий клуб сможет выкупить футболиста за 75 миллионов летом.
Этим же летом «шмели» отказались продавать форварда, хоть и имели на руках 175-милионное предложение от «Челси».
Напомним, Холанд после хет-трика за сборную заявил, что забивает недостаточно голов.
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