Вьери: «Мне сказали, что Холанд 100% перейдет в «Реал»

В следующем году норвежец скорее всего покинет Дортмунд

Эрлинг Холанд / фото - BVB

Бывшие футболисты сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано в прямом эфире на платформе Twitch обсудили возможный трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Кассано:

«Мне сказали: «Смотри-ка, «Бавария» хочет подписать Холанда». А еще «Мадрид» хочет Левандовского на пару лет. Для меня во всем этом есть смысл».

Виери:

«А мне сказали, что Холанд перейдет в «Реал». Это 100%. Мне так сказали... Но я не знаю, правда ли это».

Следующим летом в контракте норвежца с «Боруссией» активируется опция, по которой желающий клуб сможет выкупить футболиста за 75 миллионов летом.

Этим же летом «шмели» отказались продавать форварда, хоть и имели на руках 175-милионное предложение от «Челси».

Напомним, Холанд после хет-трика за сборную заявил, что забивает недостаточно голов.