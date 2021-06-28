Вермален: «Нам повезло обыграть Португалию»

«Дьяволы» провели не самый яркий матч, но прошли дальше

Томас Вермален / фото - Archysport

Защитник японского «Виссел Кобе» и сборной Бельгии Томас Вермален поделился с официальным сайтом UEFA впечатлениями от минимальной победы над сборной Португалии:

«В первом тайме мы играли высоко и оказывали давление на Португалию. Но нам повезло выиграть, если судить по второму тайму. С Португалией было очень сложно, мы должны были сохранять концентрацию. Мы потратили на это много сил, но теперь у нас есть время, чтобы восстановиться. Мы с нетерпением ждем матча с Италией».

Отчасти, с Вермаленом можно согласиться, что им повезло, ведь Португалия контролировала игру большую часть времени. Но с другой стороны, в прагматичном стиле засушить игру – было тренерским решением Роберто Мартинес, которое беспрекословно сработало.

Полузащитник португальцев тоже считает, что соперникам повезло одержать победу, но победителей не судят.

Напомним, наставник бельгийцев похвалил свою команду за выход в 1/4 финала Евро-2020.