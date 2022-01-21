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Вермален объявил о завершении карьеры
Он стал тренером
Фото: AFP
Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Томас Вермален объявил о завершении карьеры.
В последнее время он играл в Японии за «Виссел Кобе». Команду он покину в конце прошлого года.
Вермален известен по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону». В течение своей карьеры он также поиграл в «Аяксе» и «Роме».
Помимо этого, он известен своими частыми травмами.
Как сообщает сайт федерации футбола Бельгии, экс-защитник стал тренером. Он вошел в штаб сборной Бельгии.
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