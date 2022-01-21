Вермален объявил о завершении карьеры

Он стал тренером

Фото: AFP

Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Томас Вермален объявил о завершении карьеры.

В последнее время он играл в Японии за «Виссел Кобе». Команду он покину в конце прошлого года.

Вермален известен по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону». В течение своей карьеры он также поиграл в «Аяксе» и «Роме».

Помимо этого, он известен своими частыми травмами.

Как сообщает сайт федерации футбола Бельгии, экс-защитник стал тренером. Он вошел в штаб сборной Бельгии.