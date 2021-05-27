Вернер: «Не использовал кучу моментов. Это засело у меня в голове, и уверенность исчезла»

Тимо Вернер / фото - transfermarkt

Немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал официальному сайту UEFA о своих трудностях в этом сезоне:

Но это не соответствует моим амбициям. Я хочу быть хорошим форвардом там, где играю, и это означает, что я хочу быть хорошим форвардом и в «Челси». Я хочу забивать, я хочу бежать туда, куда идет мяч. Я никогда не был человеком, способным сказать, что теперь я боюсь пытаться забить. Конечно, я, возможно, и боялся, но этот страх приходил уже в момент, когда я был с мячом. Возможно, мне не хватало уверенности в себе в такие моменты.

После паузы на матчи сборных было несколько игр, когда я не использовал кучу моментов. Это засело у меня в голове, и уверенность исчезла. Я места себе не находил из-за этого.

Когда ты переходишь в новую команду, то понимаешь, что все многого от тебя ждут, все хотят, чтобы ты забивал. Так что, возможно, я слишком много думал о том, что мне нужно забивать в каждой игре, быть тем, кто забивает все голы команды».