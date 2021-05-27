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Вернер: «Не использовал кучу моментов. Это засело у меня в голове, и уверенность исчезла»

Немец не очень доволен сезоном
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 мая 22:48
Вернер: «Не использовал кучу моментов. Это засело у меня в голове, и уверенность исчезла»
Тимо Вернер / фото - transfermarkt

Немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал официальному сайту UEFA о своих трудностях в этом сезоне:

«Если не продолжать попытки забить, то вернуть уверенность, вернуть понимание того, как забивать, никогда не удастся. Я мог бы сказать: «Ладно, буду держаться подальше от ворот, перестану бить, а в следующем году, возможно, сменю команду и начну все с нуля».

Но это не соответствует моим амбициям. Я хочу быть хорошим форвардом там, где играю, и это означает, что я хочу быть хорошим форвардом и в «Челси». Я хочу забивать, я хочу бежать туда, куда идет мяч. Я никогда не был человеком, способным сказать, что теперь я боюсь пытаться забить. Конечно, я, возможно, и боялся, но этот страх приходил уже в момент, когда я был с мячом. Возможно, мне не хватало уверенности в себе в такие моменты.

После паузы на матчи сборных было несколько игр, когда я не использовал кучу моментов. Это засело у меня в голове, и уверенность исчезла. Я места себе не находил из-за этого.

Когда ты переходишь в новую команду, то понимаешь, что все многого от тебя ждут, все хотят, чтобы ты забивал. Так что, возможно, я слишком много думал о том, что мне нужно забивать в каждой игре, быть тем, кто забивает все голы команды».

В этом сезоне Вернер в составе «синих» 51 матч, где забил 12 мячей, отдал 15 голевых передач и заработал для своей команды 7 пенальти.

«Челси» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч пройдет 29 мая в Лисабоне на стадионе «Драгау». Посмотреть финал вы можете на нашем сайте.

Напомним, ранее стало известно, что Эдуар Менди и Н`Голо Канте смогут принять участие в решающем матче сезона.

Источник: sports.ru
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Тимо Вернер Челси

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