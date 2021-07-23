«Вест Хэм» хочет заменить Лингарда полузащитником «Челси»
Вернер не против уйти из «Челси»
Форвард не заиграл в первом сезоне
23 июля 16:22
Фото: Sky Sports
Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть команду.
Стать основным игроком лондонцем в первом сезоне ему не удалось. Игрок не против сменить обстановку.
«Челси» хочет летом усилить линию атаки и подписать топ-нападающего. Вернер может стать разменной монетой.
Сообщалось, что лондонцам интересен даже Роберт Левандовски.
Год назад «Челси» заплатил за него «Лейпцигу» 53 миллиона евро. На его счету 12 мячей и 15 ассистов.
Комментарии 0