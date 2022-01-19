Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»
Вернер – о 12-очковом отставании от МС: «В АПЛ все может очень быстро измениться»
«Синие» не теряют надежд на титул
14:50
Тимо Вернер / фото - FC Chelsea
Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался для клубной пресс-службы о турнирном положении «аристократов» после потери очков с «Брайтоном» (1:1):
«Мы верим, что в АПЛ все может очень быстро измениться, хотя, конечно, мы понимаем, как хорош «Сити», особенно в чемпионате, и когда у них такое преимущество, их нелегко обойти.
Нам еще есть за что бороться в этом году, мы сражаемся в Лиге чемпионов, вышли в финал Кубка лиги, и у нас есть шансы в Кубке Англии и клубном чемпионате мира. У нас большие возможности завоевать трофей в этом сезоне, так что есть время опустить голову, засучить рукава и трудиться».
«Синие» отстают от лидирующих «горожан» на 12 пунктов. К тому же, у подопечных Гвардиолы есть еще матч в запасе.
Напомним, тренер лондонцев Томас Тухель пожаловался на сложный календарь в АПЛ.
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