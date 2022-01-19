Вернер – о 12-очковом отставании от МС: «В АПЛ все может очень быстро измениться»

Тимо Вернер / фото - FC Chelsea

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался для клубной пресс-службы о турнирном положении «аристократов» после потери очков с «Брайтоном» (1:1):

Нам еще есть за что бороться в этом году, мы сражаемся в Лиге чемпионов, вышли в финал Кубка лиги, и у нас есть шансы в Кубке Англии и клубном чемпионате мира. У нас большие возможности завоевать трофей в этом сезоне, так что есть время опустить голову, засучить рукава и трудиться».