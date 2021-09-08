Болельщик «Челси» призвал клуб выгнать из команды Вернера на открытой тренировке
Вернер зарабатывает в «Челси» космические деньги – источник
Более 20-ти миллионов евро в год
18:59
Тимо Вернер / Фото: Twitter
Стала известна годовая зарплата форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Sport Bild.
По информации источника, Вернер в «Челси» зарабатывает более 20-ти миллионов евро в год.
Немецкий форвард подписал с английским клубом контракт прошлым летом. За 37 матчей в АПЛ Вернер забил 6 мячей и сделал 8 голевых передач.
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