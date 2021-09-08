Вернер зарабатывает в «Челси» космические деньги – источник

Более 20-ти миллионов евро в год

Тимо Вернер / Фото: Twitter

Стала известна годовая зарплата форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Sport Bild.

По информации источника, Вернер в «Челси» зарабатывает более 20-ти миллионов евро в год.

Немецкий форвард подписал с английским клубом контракт прошлым летом. За 37 матчей в АПЛ Вернер забил 6 мячей и сделал 8 голевых передач.

Турнирная таблица АПЛ.