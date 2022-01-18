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Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Вернидуб: «Должны были обыгрывать «Шахтер» как минимум 4-5, а не 2:0»

Тренер «Шерифа» вспомнил о дебютном триумфе своей команды в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:15
Вернидуб: «Должны были обыгрывать «Шахтер» как минимум 4-5, а не 2:0»
Юрий Вернидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб вспомнил победу своей команды над «Шахтером» (2:0) в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Мы 2:0 обыграли, а должны были обыгрывать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, моя задача была в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора правильно выйти в контригру.

Во второй игре да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. Во втором тайме мы немного изменили игру. Вроде бы на поле вышли футболисты, которые являются основными в «Шахтера».

Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо делали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли».


Ранее Вернидуб высказался о трансфере Виталия Миколенко в «Эвертон».

Источник: ОТДУШИВДУШУ Петр Приходько
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Теги

Юрий Вернидуб Шахтер Донецк Шериф

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