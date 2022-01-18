Вернидуб: «Должны были обыгрывать «Шахтер» как минимум 4-5, а не 2:0»

Юрий Вернидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб вспомнил победу своей команды над «Шахтером» (2:0) в групповом раунде Лиги чемпионов.

Во второй игре да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. Во втором тайме мы немного изменили игру. Вроде бы на поле вышли футболисты, которые являются основными в «Шахтера».

Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо делали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли».