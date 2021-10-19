Виталий Вернидуб: «Вся семья была ошарашена победой «Шерифа» над «Реалом»
Вернидуб: «Есть незначительные потери перед «Интером», но рассчитываю на хороший матч»
Тренер «Шерифа» высказался о предстоящей игре Лиги чемпионов
08:45
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Слова украинского специалиста передает пресс-служба UEFA.
«Интер» – достаточно серьезный клуб. Клуб, который является постоянным участником Лиги чемпионов. Это говорит о многом.
Я надеюсь, что мои игроки смогут насладиться атмосферой «Сан-Сиро». Рассчитываю, что это будет хороший матч со стороны обеих команд.
У нас незначительные потери в лице Яхшибоева – микротравма. Также с нами нет основного вратаря Атанасиадиса. Он почувствовал легкое недомогание, и мы не стали им рисковать.
Ранее защитник «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил, как семья специалиста отреагировала на сенсационную победу над «Реалом».
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