Вернидуб: «Есть незначительные потери перед «Интером», но рассчитываю на хороший матч»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Слова украинского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Я надеюсь, что мои игроки смогут насладиться атмосферой «Сан-Сиро». Рассчитываю, что это будет хороший матч со стороны обеих команд.

У нас незначительные потери в лице Яхшибоева – микротравма. Также с нами нет основного вратаря Атанасиадиса. Он почувствовал легкое недомогание, и мы не стали им рисковать.