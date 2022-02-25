Шварцнеггер: «Я разделяю горе и надежду на мир народа Украины»
Вернидуб: «Горжусь людьми, защищающими нашу страну от российского нападения»
Тренер намерен скорее вернуться в Украину
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался record.pt о вторжении РФ в Украину и признался, что намерен скорее вернуться на родину.
«Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения утром. Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
УПЛ приостановила возобновление сезона.
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