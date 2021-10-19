Вернидуб: «Интер» – постоянный претендент на победу в ЛЧ»

Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о грядущем матче с «Интером» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Надеюсь, парни на этом прекрасном стадионе проявят себя с лучшей стороны. Надеюсь на хороший матч.

После чудесной победы над «Реалом» и пристального внимания прессы парни, надеюсь, будут сохранять спокойствие и продолжат играть качественно. Мы понимаем, что «Интер» будет оказывать на нас серьезное давление, но у нас есть свои сильные стороны – быстрые контратаки.

«Интер» будет действовать не так, как «Шахтер» и «Реал». Команды Индзаги играют по схеме 3-5-2. У «Интера» очень сильная атака, он опасно действует при стандартных положениях»