Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
матч-центр

Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»

Капитан «Зари» рад возвращению полузащитника в строй
Футбол Украинская Премьер-лига
10:30
Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Фото: ФК З аря

Капитан «Зари» Виталий Вернидуб оценил возвращение в основной состав команды Владислава Кочергина.

«Это системообразующие футболисты, которые знают нашу тактику, коллектив, ментальность. Они сразу же влились, все нормально.

Все очень рады, что Влад вернулся. Уверен, этот парень докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах».


Напомним, Владислав был переведен в дубль «Зари» осенью. Сообщалось, что это из-за нежелания игрока продлить контракт с клубом, который завершается в конце сезона.

На 25-летнего игрока был спрос в январе. Правда, трансфер так и не состоялся.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря Виталий Вернидуб Владислав Кочергин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Булеца: «Будем исправлять ошибки первой части сезона»
Булеца: «Будем исправлять ошибки первой части сезона»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 февраля 08:58
Кочергин отправился с «Зарей» на второй сбор
Кочергин отправился с «Зарей» на второй сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 13:27
«Заря» подписала защитника «Ворсклы»
«Заря» подписала защитника «Ворсклы»
Футбол Украинская Премьер-лига
04 февраля 19:31
Кочергин уладил конфликт с «Зарей»
Кочергин уладил конфликт с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
04 февраля 17:29
Экс-форвард «Днепра»: «Шахтер» – главный претендент на золото. Нужно быть реалистами»
Экс-форвард «Днепра»: «Шахтер» – главный претендент на золото. Нужно быть реалистами»
Футбол Украинская Премьер-лига
02 февраля 12:09
«Заря» завершила сбор победой над «Спартаком» в матче с пятью голами
«Заря» завершила сбор победой над «Спартаком» в матче с пятью голами
Футбол Украинская Премьер-лига
31 января 18:50

Новости: Футбол

Три игрока «Шахтера» находятся на просмотре в Мариуполе
Три игрока «Шахтера» находятся на просмотре в Мариуполе
Украинская Премьер-лига
11:49
Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб
Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб
В Европе
11:29
Лэмпард: «Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу»
Лэмпард: «Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу»
Премьер-Лига (Англия)
11:14
Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Лига 1 (Франция)
10:51
Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Украинская Премьер-лига
10:30
Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Лига 1 (Франция)
10:10
«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» Ромеро
«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» Ромеро
Серия А (Италия)
09:58
Мане оплатил лечение ребенка в больнице Камеруна
Мане оплатил лечение ребенка в больнице Камеруна
В мире
09:55
«Бенфика» ищет нового форварда
«Бенфика» ищет нового форварда
В Европе
09:28
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Послесловие
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Olympics Пекин-2022
07 февраля 16:45
Все новости