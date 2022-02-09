Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»

Капитан «Зари» рад возвращению полузащитника в строй

Фото: ФК З аря

Капитан «Зари» Виталий Вернидуб оценил возвращение в основной состав команды Владислава Кочергина.

«Это системообразующие футболисты, которые знают нашу тактику, коллектив, ментальность. Они сразу же влились, все нормально. Все очень рады, что Влад вернулся. Уверен, этот парень докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах».

Напомним, Владислав был переведен в дубль «Зари» осенью. Сообщалось, что это из-за нежелания игрока продлить контракт с клубом, который завершается в конце сезона.

На 25-летнего игрока был спрос в январе. Правда, трансфер так и не состоялся.