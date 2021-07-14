«Шериф» Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов
Вернидуб: «Когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы»
«Шериф» прошел в квалификации албанский клуб
08:10
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал пресс-службе клуба проход команды во второй раунд квалификации Лиги чемпионов и победу над «Теута».
«Хотелось лучше, но когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы. Плюс — очень быстро забили. Хороший мяч со стандарта. Наигрываем давно. А потом появилась разница в пять мячей. Я это понимал, поэтому нужно было контролировать мяч. Конечно, нужно играть. Люди приходят на стадион, я говорил об этом игрокам. Знаете, тут уже речь о психологии. Было тяжело достучаться. Прошли в следующий раунд, будем готовиться.
Всегда больше хочется большую разницу. Но вы же понимаете, что перед нами есть соперник. «Теута» очень неплохая команда, умеет контролировать мяч. Хотя сегодня они не создали моментов. Был один раз, когда пробили мимо ворот».
«Шериф» во втором раунде сыграет против победителя пары «Алашкерт» (Армения) – «Конанс Ки» (Уэльс).