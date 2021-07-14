Вернидуб: «Когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы»

Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал пресс-службе клуба проход команды во второй раунд квалификации Лиги чемпионов и победу над «Теута».

Всегда больше хочется большую разницу. Но вы же понимаете, что перед нами есть соперник. «Теута» очень неплохая команда, умеет контролировать мяч. Хотя сегодня они не создали моментов. Был один раз, когда пробили мимо ворот».