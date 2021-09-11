Вернидуб: «Малиновский, наверное, проклинал меня за то, как я его гонял за вес»

Специалист обращает внимание на физическую форму игроков

Юрий Вернидуб / фото - Goal

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, как тренировал хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского.

Рауль Рианчо говорил, что они с Ребровым очень хотели пригласить Малиновского в «Динамо».

«Может, они бы его и забрали, но он не же нам принадлежал, а был в аренде из «Шахтера».

Он был нужен «Динамо» и не нужен «Шахтеру».

«Конечно. Он попал в не очень легкую ситуацию, поэтому и поехал в Бельгию. И доказал там своим трудом свою профпригодность».

Вы уже тогда видели, что он – топ?

«Это было видно сразу, хотя сначала Руслан меня ненавидел и не любил. Он же мой земляк, мы оба из Житомира. Он, наверное, проклинал меня за то, как я его гонял за вес. Он мне до сих пор говорит, что в Европе на вес не смотрят. Но я даже в «Шерифе», с легионерами знаю, что с этим не балуемся. Есть конкретный вес, есть конкретный процент жира. Нарушение – штраф».

Малиновский два года провел под руководством Вернидуба в «Заре», после чего и совершил свой вояж в Бельгию, где смог выйти на новый уровень.

Напомним, ранее Вернидуб признался, что не прочь возглавить сборную Украины.