«Шериф» проиграл «Интеру» на выезде, но остался на 1-м месте в группе
Вернидуб: «На фоне «Интера» «Шериф выглядел достойно. Не только оборонялись, но и атаковали»
Итальянцы победили в матче
08:56
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал UEFA поражение от «Интера» (1:3) в матче Лиги чемпионов.
«Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.
Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться».
«Шериф» остался лидером группы, несмотря на поражение.
«Шахтер» в своем матче проиграл «Реалу» (0:5).
Комментарии 0