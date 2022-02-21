Вернидуб: «Надеюсь, хватит ума у президентов Украины и России, и начнет что-то меняться»

Тренер «Шерифа» отметил, что пока не может работать в соседней стране

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился в интервью программе Pressing мнением о военном конфликте между Украиной и Россией.

Все, что я говорил, – от этого не отказываюсь, это от души и сердца. Говорил, что не буду там работать – не работаю. То, что они пришли к нам, а не мы к ним – никогда от этих слов не откажусь. Надеюсь, рано или поздно хватит ума у наших президентов – Украины и России – и что-то будет меняться, и какие-то компромиссы, может, найдутся. Но, думаю, это долго будет.

Ранее полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев заявил, что не поехал бы в Россию, несмотря на то что родился в Москве.