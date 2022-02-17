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Вернидуб: «Надеюсь, опыт Лиги чемпионов поможет с «Брагой». Шансы – 50 на 50»

Тренер «Шерифа» прокомментировал противостояние с португальским клубом в стыковом раунде Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
13:38
Вернидуб: «Надеюсь, опыт Лиги чемпионов поможет с «Брагой». Шансы – 50 на 50»
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от противостояния стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги». Слова украинского специалиста передает пресс-служба клуба.

Нам предстоит непростая игра с хорошим соперником. Есть у нас некоторые проблемы – несколько ребят покинули команду, но мы полноценно готовились к этой игре в течение месяца. У нас, к сожалению, чемпионата не было, были сборы, которые мы проводили здесь. Тем не менее будем выходить и постараемся сыграть одну из лучших своих игр в этом году.

Шансы 50 на 50. Я не хочу обижать ни «Брагу», ни тем более нас. «Брага» на ходу, чемпионат Португалии в разгаре, а в Молдове зимняя пауза. Надеюсь, опыт Лиги чемпионов поможет нам. Однажды руководимая мною «Заря» проходила «Брагу». Хотелось бы повторить.

Соперника уважаем, но не боимся. Да, у нас есть кадровые проблемы, некоторые ребята покинули команду. Большие изменения в обороне, но мы месяц готовились к этой игре и постараемся показать хороший футбол.

Ранее Вернидуб высказался по поводу того, что его не приглашают в сборную Украины.

Сергей Стаднюк
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Юрий Вернидуб Шериф Брага

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