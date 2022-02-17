Вернидуб: «Надеюсь, опыт Лиги чемпионов поможет с «Брагой». Шансы – 50 на 50»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от противостояния стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги». Слова украинского специалиста передает пресс-служба клуба.

Шансы 50 на 50. Я не хочу обижать ни «Брагу», ни тем более нас. «Брага» на ходу, чемпионат Португалии в разгаре, а в Молдове зимняя пауза. Надеюсь, опыт Лиги чемпионов поможет нам. Однажды руководимая мною «Заря» проходила «Брагу». Хотелось бы повторить.

Соперника уважаем, но не боимся. Да, у нас есть кадровые проблемы, некоторые ребята покинули команду. Большие изменения в обороне, но мы месяц готовились к этой игре и постараемся показать хороший футбол.