Вернидуб: «Надеюсь, ребята сохранят спокойствие после большого внимания СМИ»

Украинский специалист считает, что игрокам «Шерифа» главное не перегореть в матче с «Интером»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, за счет чего его подопечные могут добиться успеха в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Слова украинского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Надеюсь, после невероятной победы в Мадриде над «Реалом» и большого внимания со стороны СМИ, ребята сохранят спокойствие, концентрацию и продолжат показывать качественный футбол. Мы понимает, что «Интер» будет оказывать на нас большое давление, но у нас есть свои плюсы. Это наши быстрые контратаки. Игра «Интера» отличается от того, как действуют «Реал» и «Шахтер». Команда Индзаги играет по схеме 3-5-2. У них очень сильная линия атаки, очень опасны стандартные положения. Мы понимаем, что нас ожидает.

Вернидуб также рассказал о кадровых потерях перед матчем Лиги чемпионов.