Вернидуб: «Нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен»

«Шериф» будет сражаться в группе ЛЧ

Юрий Вернидуб / Фото: Twitter

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о грядущей встрече с «Шахтером» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Как у тренера, который смог попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, какова следующая цель?

Цели всегда стоит ставить самые высокие. Всегда хочется чего-то большего. Будем сражаться. Понятно, что группа сложная. У нас соперники такие: «Реал», «Интер», да и «Шахтер» постоянно там играет и выходит из группы.

Я понимаю, что нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен. Хочу достучаться до ребят, чтобы они тоже это понимали. Пусть мы не такие, как эти клубы, но мы должны выходить и показать свое лицо, показать свой характер.

Зеленое поле все определяет. Другими словами, большие деньги в футбол не играют



Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15-го сентября.