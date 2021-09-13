Вернидуб: «Нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен»
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о грядущей встрече с «Шахтером» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Как у тренера, который смог попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, какова следующая цель?
Цели всегда стоит ставить самые высокие. Всегда хочется чего-то большего. Будем сражаться. Понятно, что группа сложная. У нас соперники такие: «Реал», «Интер», да и «Шахтер» постоянно там играет и выходит из группы.
Я понимаю, что нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен. Хочу достучаться до ребят, чтобы они тоже это понимали. Пусть мы не такие, как эти клубы, но мы должны выходить и показать свое лицо, показать свой характер.
Зеленое поле все определяет. Другими словами, большие деньги в футбол не играют
Комментарии 0