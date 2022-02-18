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Вернидуб: «Наша победа над «Брагой» еще ничего не значит»

«Шерифу» предстоит ответная игра через неделю
Футбол Лига Европы UEFA
09:07
Вернидуб: «Наша победа над «Брагой» еще ничего не значит»
Юрий Вернидуб / Фото: Twitter

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о победе над «Брагой» (2:0) в первом стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует пресс-служба клуба.

«Я хочу поздравить болельщиков, команду и весь клуб с победой. Но это ничего не значит, 24 февраля у нас ответный матч. Я знаю силу «Браги», знаю, что это за команда. Нам предстоит серьезно подготовиться.

Сегодня я рад, что ребята сыграли дисциплинированно. Особенно линия обороны, за которую мы переживали. Респект и уважение Степану Раделичу, Стефаносу Эвангелу, Чарльзу Петро, Бруно.... Нет футболиста, которого я бы не смог отметить. Огромное спасибо им за этот результат. Будем готовиться к 24 февраля, к ответной игре».

Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.

Обзор всех матчей игрового дня в Лиге конференций.

Петр Приходько
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