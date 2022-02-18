Удар по России, новый подвиг Вернидуба, «Рейнджерс» шокировал Дортмунд. Вечер Лиги Европы был горячим
Вернидуб: «Наша победа над «Брагой» еще ничего не значит»
«Шерифу» предстоит ответная игра через неделю
09:07
Юрий Вернидуб / Фото: Twitter
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о победе над «Брагой» (2:0) в первом стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует пресс-служба клуба.
«Я хочу поздравить болельщиков, команду и весь клуб с победой. Но это ничего не значит, 24 февраля у нас ответный матч. Я знаю силу «Браги», знаю, что это за команда. Нам предстоит серьезно подготовиться.
Сегодня я рад, что ребята сыграли дисциплинированно. Особенно линия обороны, за которую мы переживали. Респект и уважение Степану Раделичу, Стефаносу Эвангелу, Чарльзу Петро, Бруно.... Нет футболиста, которого я бы не смог отметить. Огромное спасибо им за этот результат. Будем готовиться к 24 февраля, к ответной игре».
Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.
Комментарии 0