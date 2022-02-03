Вернидуб: «Наверное, не дорос еще до сборной Украины»

Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб признался, что хотел бы возглавить сборную Украины.

Звонок от Павелко? Никогда не было. Я когда-то был в совете сборных. Раз ездил туда, когда Головко снимали с поста главного тренера сборной Украины U-21. Наверное, что-то не то сказал, но полностью стоял на стороне Саши, что это неправильно. Сказал, что я думаю. После этого уже не приезжал».