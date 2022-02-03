Лидер сборной Украины шокировал новым образом. От него точно такого не ожидали
Вернидуб: «Наверное, не дорос еще до сборной Украины»
Тренер признался, что хотел бы возглавить национальную команду
09:13
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб признался, что хотел бы возглавить сборную Украины.
«Наверное, не дорос еще до того уровня. Когда дорасту — тогда, может, и попаду. Все нормально, там люди на своем месте. Желаю Петракову самых высоких достижений, он этого заслуживает. Он тренер-трудяга, тренер от души. Очень честный человек. Думаю, этим он берет всех. Он берет всех воспитанников, столько через него прошло. Он заслуживает, чтобы быть сейчас тренером сборной Украины.
Звонок от Павелко? Никогда не было. Я когда-то был в совете сборных. Раз ездил туда, когда Головко снимали с поста главного тренера сборной Украины U-21. Наверное, что-то не то сказал, но полностью стоял на стороне Саши, что это неправильно. Сказал, что я думаю. После этого уже не приезжал».
Сообщалось, что защитник «Шерифа» может оказаться в «Динамо».
Также Вернидуб рассказал, что происходит внутри «Шерифа».
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