Вернидуб назвал причину, по которой нельзя вводить лимит на легионеров
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в европейских чемпионатах:
«Я пришел в «Шериф», когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так [успешно] выступить в Лиге чемпионов.
Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату – Молдовы, России, Украины, Казахстана. Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита. Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны.
Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема».
Украинский специалист смог впервые в истории вывести молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Команда даже стартовала в турнире с уверенной победы, переиграв «Шахтер» (2:0).
В составе клуба их Тирасполя лишь три молдавских футболиста, а еще трое имеют двойное гражданство.
Напомним, стало известно, сколько «Шериф» получит за победу над «Шахтером».
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