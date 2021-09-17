Вернидуб назвал причину, по которой нельзя вводить лимит на легионеров

Юрий Вернидуб / фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в европейских чемпионатах:

Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату – Молдовы, России, Украины, Казахстана. Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита. Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны.

Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема».