Вернидуб назвал причины провала «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о причинах неутешительных результатов «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов-21/22. Слова специалиста передает Telegram-канал «Бомбардир».

У «Шахтера» тоже очень молодая команда, есть бразильские игроки, которые стоят много денег, но они тоже еще молодые. Им нужно адаптироваться в Украине и потом будет неплохая команда.