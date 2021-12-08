«Динамо» забрало у «Монако» алжирского таланта
Вернидуб назвал причины провала «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов
Скромный «Шериф» специалиста уже точно наберет больше очков, чем оба украинских гранда
13:20
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о причинах неутешительных результатов «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов-21/22. Слова специалиста передает Telegram-канал «Бомбардир».
Идет перестройка в украинском футболе. Возьмем, например, чемпиона Украины «Динамо», где много молодых игроков, которые воспитанники клуба. Это большой плюс и если все получится, то в следующем году они выступят лучше. Им было тяжело, была сильная группа.
У «Шахтера» тоже очень молодая команда, есть бразильские игроки, которые стоят много денег, но они тоже еще молодые. Им нужно адаптироваться в Украине и потом будет неплохая команда.
Ранее защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, что помешало команде грохнуть дверью, обыграв «Шериф» в последнем матче сезона в еврокубках.
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