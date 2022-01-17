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Вернидуб: «Не понравился переезд Иванисени в Россию, но сказал ему: «Это твой выбор»

Тренер «Шерифа» назвал причину, по которой украинский хавбек не перешел в молдавский клуб
Футбол Украинские легионеры
13:43
Вернидуб: «Не понравился переезд Иванисени в Россию, но сказал ему: «Это твой выбор»
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал в эфире программы ОТДУШИВДУШУ, каких украинских игроков хотел заполучить себе в команду.

Я хотел Будковского, но не смогли договориться. И хотел Тотовицкого. Знаю его по работе в «Заре». На мой взгляд, это один из лучших на позиции «десятки». У него нет проблем с мячом, техника на высоком уровне, скорость есть. Правая нога потрясающая, может и штрафной исполнить, и угловой.

Еще очень сильно хотел Дмитрия Иванисеню. Я ему сам набрал, сказал: «Дима, знаю, что ты сейчас без клуба». Он сказал что ждет, поступило предложение, вот-вот должен поехать, но мне этот выбор не понравится.

Почему? Потому что в Россию. Говорю: «Дима, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит никогда, а это твое право.

Напомним, полузащитник Дмитрий Иванисеня летом 2021 года перешел из «Зари» в «Крылья Советов».

Сергей Стаднюк
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Теги

Юрий Вернидуб Шериф Дмитрий Иванисеня Филипп Будковский Андрей Тотовицкий

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