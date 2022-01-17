Вернидуб: «Не понравился переезд Иванисени в Россию, но сказал ему: «Это твой выбор»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал в эфире программы ОТДУШИВДУШУ, каких украинских игроков хотел заполучить себе в команду.

Еще очень сильно хотел Дмитрия Иванисеню. Я ему сам набрал, сказал: «Дима, знаю, что ты сейчас без клуба». Он сказал что ждет, поступило предложение, вот-вот должен поехать, но мне этот выбор не понравится.

Почему? Потому что в Россию. Говорю: «Дима, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит никогда, а это твое право.