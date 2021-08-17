2-й раунд квалификации ЛЧ. «Шериф» Вернидуба прошел «Алашкерт», а «Олимпиакос» – «Нефтчи»
Вернидуб – о матче с «Динамо»: «Нам попался очень непростой соперник»
«Шериф» в шаге от группового этапа
12:23
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матчей с «Динамо» Загреб в квалификации Лиги чемпионов.
«У нас был очень длинный, непростой путь перед плей-офф. Мы его прошли. Сегодня мы являемся участниками плей-офф Лиги чемпионов. Нам попался очень непростой соперник. Мы к этому в течение недели готовились. Думаю, все, что было нужно, я и мой тренерский штаб проанализировали и донесли нашим ребятам. Осталось выйти на поле и получить удовольствие от таких игр.
Я уверен, что придет достаточно много фанатов, которые будут нас поддерживать. Нам нужно показать хороший футбол и двигаться дальше. Я в своих ребятах уверен».
Первая игра состоится 17 августа в 22:00.
Комментарии 0