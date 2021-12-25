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Вернидуб – о продлении контракта с «Шерифом»: «Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов»
Тренер остался в молдавской команде
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал пресс-службе клуба подписание нового контракта с клубом.
Поздравляем с подписанием нового договора. Что для Вас это значит?
«Спасибо. Это значит, что мы двигаемся дальше. 2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков».
Это начало нового пути или продолжение старого?
«Каждый год это всегда новый путь. Есть потери в команде, но я знаю, что мы сможем их восполнить. Есть достаточно игроков на примете, которых мы хотели бы видеть в команде. Сейчас ведется работа в этом направлении. Делаем все для этого. Возможно, в следующем году станем лучше и сильнее».
«Шериф» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Молдавскому клубу выпала «Брага».
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