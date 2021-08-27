Вернидуб – о жеребьевке ЛЧ: «Чувствовал, что сыграем с «Шахтером»

«Шериф» подменил «Гладбах» в переигровке прошлогодней группы

Юрий Вернидуб / фото - FootBoom

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал для официального сайта UEFA жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, которая определила его команду к «Реалу», «Интеру» и «Шахтеру»:

«Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется «Шахтер» – команда из моей страны. Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше».

Молдавский клуб впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов и сразу получил в соперники чемпиона Италии, самую титулованную команду на евроарене и соотечественников своего тренера.

Примечательно, что в прошлом розыгрыше турнира «Интер», «Реал» и «Шахтер» также находились в одной группе. Четвертой командой вместо «Шерифа» была «Боруссия М». В соцсетях немецкого клуба даже подшутили, что их не позвали на воссоединение группы D.

Напомним, тренер «горняков» Роберто Де Дзерби прокомментировал жребий для своей команды.