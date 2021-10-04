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Вернидуб опроверг переговоры Юрченко с «Шерифом»

Полузащитник стал игроком «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:10
Вернидуб опроверг переговоры Юрченко с «Шерифом»
Фото: ФК Заря

Полузащитник Владлен Юрченко не вел переговоры с «Шерифом».

Ранее сообщалось, что летом экс-игрок «Зари» едва не перешел в состав чемпиона Молдовы. Впрочем, информация оказалась неправдивой.

Тренер команды Юрий Вернидуб и во все назвал эти слухи «бредом сумасшедшего». Переговоры между сторонами даже не велись.

Юрченко лишь недавно нашел себе новую команду. Он перешел в «Десну».

В «Заре» он провел два сезона.

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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