Вернидуб опроверг переговоры Юрченко с «Шерифом»

Полузащитник стал игроком «Десны»

Фото: ФК Заря

Полузащитник Владлен Юрченко не вел переговоры с «Шерифом».

Ранее сообщалось, что летом экс-игрок «Зари» едва не перешел в состав чемпиона Молдовы. Впрочем, информация оказалась неправдивой.

Тренер команды Юрий Вернидуб и во все назвал эти слухи «бредом сумасшедшего». Переговоры между сторонами даже не велись.

Юрченко лишь недавно нашел себе новую команду. Он перешел в «Десну».

В «Заре» он провел два сезона.