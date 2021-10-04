Юрченко: «Слышал в свой адрес с трибун от болельщиков «Зари» много чего. Как-то узнают и больше не будут так кричать»
Вернидуб опроверг переговоры Юрченко с «Шерифом»
Полузащитник стал игроком «Десны»
Фото: ФК Заря
Полузащитник Владлен Юрченко не вел переговоры с «Шерифом».
Ранее сообщалось, что летом экс-игрок «Зари» едва не перешел в состав чемпиона Молдовы. Впрочем, информация оказалась неправдивой.
Тренер команды Юрий Вернидуб и во все назвал эти слухи «бредом сумасшедшего». Переговоры между сторонами даже не велись.
Юрченко лишь недавно нашел себе новую команду. Он перешел в «Десну».
В «Заре» он провел два сезона.