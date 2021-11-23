Вернидуб оценил возможность работы в России
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в российском чемпионате:
«Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить.
Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. И я готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда.
А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все».
Украинский специалист работает в тираспольской команде с 2020-го года.
Уже завтра, 24-го ноября молдавский клуб примет на своем поле «Реал».
«Шериф» сейчас идет на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов, имея в активе 6 очков. У идущего на второй строчке «Интера» – 7 пунктов, а у лидера «Реала» – 9. «Шахтер» замыкает группу с одним пунктов в активе.
Напомним, ранее Вернидуб высказался о назначении Андрея Шевченко в «Дженоа».
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