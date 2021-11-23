Вернидуб оценил возможность работы в России

Юрий Вернидуб / фото - FootBoom

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в российском чемпионате:

Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. И я готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все».