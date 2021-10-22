Игрок ЦСКА София: «Заря» забила, единственным ударом за весь матч»
Вернидуб: «Победа над ЦСКА даст нам хороший импульс для дальнейших достижений»
Защитник «Зари» – о победе своей команды
10:42
Виталий Вернидуб / Фото: Twitter
Защитник «Зари» Виталий Вернидуб высказался о победе над софийским ЦСКА в матче Лиги конференций (1:0).
«Мы очень счастливы, что победили. Эта победа далась нам с очень большим трудом. Ребята выложились по максимуму, все они – герои и молодцы.
Я считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов»
Отметим, что это первая победа украинских клубов в еврокубках на групповом этапе в этом сезоне.
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