Вернидуб: «Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться за границей, а все остальные остались тут?»

Украинский тренер, который служит в ВСУ, возмущен

Юрий Вернидуб / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который сейчас служит в ВСУ, высказался об отъезде «Динамо» и «Шахтера» из нашей страны.

«Это не то время, когда нужно куда-то выезжать и играть. Это моя позиция. Все они хорошо физически готовы, и можно будет за две недели хорошо подготовиться. Может, я прав, может, нет, но говорю то, что чувствую. Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться там и тренироваться? А все остальные остались тут. Давайте все делать вместе, а не одни остались, другие уехали. Я вот знаю, что многие игроки пошли в тероборону. У меня младший сын, у него от рождения есть проблемы с рукой, но он в теробороне, помогает, волонтерит».

Напомним, Вернидуб вернулся в Украину из Молдовы, где тренировал «Шериф», еще в первые дни войны.