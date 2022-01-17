Вернидуб: «Я считаю, что Миколенко вовремя ушел в «Эвертон»
Вернидуб подтвердил, что им интересовался бывший клуб Реброва
Также украинский специалист мог продолжить карьеру в Сербии
10:08
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал в эфире программы ОТДУШИВДУШУ об интересе к его услугам со стороны других клубов.
Был интерес. Я потому и подписал новый контракт с «Шерифом». Не хотел, чтобы меня лишний раз тревожили. Было бы неправильно по отношению к «Шерифу», к руководителям, которые так отнеслись, так поступили.
Поэтому сказал: «Даже не буду ничего рассматривать. Давайте подпишу, чтобы вы дали это в прессу, чтобы меньше меня тревожили, а мысли сосредоточу полностью на «Шерифе».
Из какого чемпионата предлагали? Венгрия, Сербия. «Ференцварош»? Не только.
Вернидуб также заявил, что Виталий Миколенко вовремя ушел из «Динамо» в «Эвертон».
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