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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Вернидуб подтвердил, что им интересовался бывший клуб Реброва

Также украинский специалист мог продолжить карьеру в Сербии
Футбол Украинские легионеры
10:08
Вернидуб подтвердил, что им интересовался бывший клуб Реброва
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал в эфире программы ОТДУШИВДУШУ об интересе к его услугам со стороны других клубов.

Был интерес. Я потому и подписал новый контракт с «Шерифом». Не хотел, чтобы меня лишний раз тревожили. Было бы неправильно по отношению к «Шерифу», к руководителям, которые так отнеслись, так поступили.

Поэтому сказал: «Даже не буду ничего рассматривать. Давайте подпишу, чтобы вы дали это в прессу, чтобы меньше меня тревожили, а мысли сосредоточу полностью на «Шерифе».

Из какого чемпионата предлагали? Венгрия, Сербия. «Ференцварош»? Не только.

Вернидуб также заявил, что Виталий Миколенко вовремя ушел из «Динамо» в «Эвертон»

Сергей Стаднюк
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Теги

Юрий Вернидуб Шериф Ференцварош

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