Вернидуб подтвердил, что им интересовался бывший клуб Реброва

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал в эфире программы ОТДУШИВДУШУ об интересе к его услугам со стороны других клубов.

Поэтому сказал: «Даже не буду ничего рассматривать. Давайте подпишу, чтобы вы дали это в прессу, чтобы меньше меня тревожили, а мысли сосредоточу полностью на «Шерифе».

Из какого чемпионата предлагали? Венгрия, Сербия. «Ференцварош»? Не только.