Вернидуб: «Президент «Зари» первым поздравил с победой над «Реалом»

Юрий Вернидуб / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как его поздравляли после сенсационной победы над «Реалом» в ЛЧ:

Очень приятно было, когда с этой целью позвонил Евгений Геллер, президент луганской «Зари». Мы остались друзьями и у нас по части общения нет никаких проблем. Через спортивного директора Важу Тархнишвили поздравил всю нашу команду и президент «Шерифа» Виктор Гушан.

После таких эмоций в ту ночь вообще не спал! К тому же, перелет был тяжелым – три с половиной часа из Испании летели. Приземлились в Кишиневе в 6.30 утра, а еще час езды на автобусе до Тирасполя. На месте были лишь в 8.00.

Приехали на базу, я даже к себе на квартиру не поехал. Думал немного отдохнуть, но уснуть так и не смог. Впечатления от победы над командой Карло Анчелотти еще не сошли на нет, а уже стал размышлять об очередном матче. В субботу, 2 октября нас ждет важная игра с лидером чемпионата – «Милсами», с которым нам предстоит встретиться на выезде».