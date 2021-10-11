Вернидуб рассказал, как отказал российскому клубу, который предлагал ему работу

Юрий Вернидуб / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как отказал российскому «Краснодару».

– Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял.

В одно время было приглашение из «Краснодара», но я отказался.