Вернидуб опроверг переговоры Юрченко с «Шерифом»
Вернидуб рассказал, как отказал российскому клубу, который предлагал ему работу
Украинский тренер мог оказаться в «Краснодаре»
11 октября 10:58
Юрий Вернидуб / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как отказал российскому «Краснодару».
– Из России звонят с предложениями работы?
– Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял.
В одно время было приглашение из «Краснодара», но я отказался.
Ранее Вернидуб сравнил Украину и Россию в футбольном плане.
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