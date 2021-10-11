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Вернидуб рассказал, как отказал российскому клубу, который предлагал ему работу

Украинский тренер мог оказаться в «Краснодаре»
Футбол Украинские легионеры
11 октября 10:58
Вернидуб рассказал, как отказал российскому клубу, который предлагал ему работу
Юрий Вернидуб / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как отказал российскому «Краснодару».

Из России звонят с предложениями работы?

– Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял.

В одно время было приглашение из «Краснодара», но я отказался.


Ранее Вернидуб сравнил Украину и Россию в футбольном плане.

Источник: Первый Приднестровский Петр Приходько
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Юрий Вернидуб ФК Краснодар

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