Конте: «Шериф» спутал все карты в группе, как «Шахтер» в прошлом году»
Вернидуб рассказал, как «Шериф» праздновал победу на «Реалом»
Молдавский клуб стал автором настоящей сенсации
30 сентября 11:32
Юрий Вернидуб / фото - Eurosport
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как игроки и тренеры клуба из Тирасполя праздновали исторический триумф в матче с «Реалом» (2:1):
«На установке перед «Реалом» я спросил у команды, играл ли кто-нибудь на «Сантьяго Бернабеу», и никто не поднял руку. Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, – это первая игра на этом стадионе и совсем новые эмоции после победы. Хотя в плане эмоций у нас все спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться.
Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинев. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно – когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба».
Молдавский клуб одержал две победы в двух стартовых матчах ЛЧ и возглавляет группу, оставив позади «Реал», «Шахтер» и «Интер».
Напомним, Лука Модрич подарил Вернидубу для его внука.
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