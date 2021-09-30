Вернидуб рассказал, как «Шериф» праздновал победу на «Реалом»

Юрий Вернидуб / фото - Eurosport

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как игроки и тренеры клуба из Тирасполя праздновали исторический триумф в матче с «Реалом» (2:1):

Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинев. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно – когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба».