Вернидуб рассказал, кто выйдет на поле в матче с «Шахтером»

Матч уже ничего не решает для обеих команд

Юрий Вернидуб / фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о выборе состава на матч с «Шахтером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Кто из игроков остался в Тирасполе и не сыграет с «Шахтером»? Роберто Де Дзерби сказал, что завтра даст шанс проявить себя молодым футболистам, а у вас не было мысли тоже сыграть экспериментальным составом?

«В Киев с нами не прилетел Джасур Яхшибоев, также остался Муса, который только полторы недели назад перенес операцию. Это потери для нас, и мы понимаем, что будет непросто. Но есть обойма – это те ребята, которые уже прошли в еврокубках 13 игр. Принцип у меня был и остается один: на поле выходят сильнейшие. Не вижу смысла что-то менять. Что касается слов Де Дзерби, то это его право, кому давать играть, а кому нет. Я также читал, что «Шахтеру» за выход в Лигу чемпионов пришлось провести четыре матча. Они провели четыре, а мы – восемь. И зная силу «Шахтеру» и как клуб усилился перед Лигой чемпионов, между нами есть небольшая разница. Завтра мы выйдем боевым составом и будем сражаться с теми, кто на сегодняшний день сильнее».

Матч не имеет никакого турнирного значения для обеих команды: «Шериф» обеспечил себе место в Лиге Европы, а «Шахтер» потерял все шансы на евровесну.

Игра состоится сегодня в 22:00. Текстовая трансляция встречи.

Напомним, ранее Де Дзерби заявил, что выпустит на поле боевой состав.