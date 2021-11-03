Вернидуб рассказал, над каким компонентом работала его команда перед матчем с «Интером»

Юрий Вернидуб / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча ЛЧ против миланского «Интера»:

Да, в первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки. Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята всё понимают, я в них уверен.

В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника. Завтра мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии».