Вернидуб рассказал, над каким компонентом работала его команда перед матчем с «Интером»
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча ЛЧ против миланского «Интера»:
«Мы все в ожидании матча с «Интером». Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем в Милане на «Сан-Сиро». Надеюсь, ребята успели восстановиться, и завтра команда покажет свой максимум.
Да, в первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки. Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята всё понимают, я в них уверен.
В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника. Завтра мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии».
Команда из Тирасполя возглавляет свою группу, имея равенство очков с «Реалом».
Подопечные Вернидуба ранее справились с «Шахтером» и «Реалом», но уступили в Милане «Интеру» со счетом 1:3.
Онлайн трансляция «Шериф» – «Интер». Начало – в 22:00.
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