Источник: Шевченко возглавит «Динамо» после Луческу
Вернидуб рассказал о форварде, который мог оказаться в «Динамо»
Украинский специалист доволен сотрудничеством с футболистом в «Шерифе»
13 сентября 14:15
Юрий Вернидуб / Фото - Eurosport
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о нападающем команды Жасуре Яхшиоеве. Слова украинского специалиста передает пресс-служба клуба.
Я этого футболиста очень хорошо знаю. Когда сказали, что есть шанс, чтобы он появился здесь, я был двумя руками за. Я его хорошо знаю, его сильные качества. Это нападающий от бога.
Одно время его хотели в «Динамо». Не знаю, почему он там не оказался. Но, рад, что он тут. Вместе с Момо Янсане они помогут клубу. Это футболисты очень хорошего уровня.
Ранее Вернидуб заявил, что полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому стоит опуститься на землю.