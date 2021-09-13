Вернидуб рассказал о форварде, который мог оказаться в «Динамо»

Юрий Вернидуб / Фото - Eurosport

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о нападающем команды Жасуре Яхшиоеве. Слова украинского специалиста передает пресс-служба клуба.

Одно время его хотели в «Динамо». Не знаю, почему он там не оказался. Но, рад, что он тут. Вместе с Момо Янсане они помогут клубу. Это футболисты очень хорошего уровня.