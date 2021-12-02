Вернидуб: «Расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» взяли мало еврокубковых очков»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». Слова специалиста передает пресс-служба Молдавской федерации футбола.

Показатель этого – вчера поздравили и наградили президента клуба Рената Ахметова. За 25 лет, в течение которых он руководит клубом, команда стала 13-кратным чемпионом Украины, очень много раз выигрывали кубки, плюс к этому всему достижение – последний кубок UEFA, который тоже брал «Шахтер», поэтому это говорит о многом.

Мне хотелось бы сыграть с ними боевой хороший матч, конечно, с положительным результатом, а как будет – мне сложно сказать. Я знаю, что будет нелегко – очень тяжело, потому что команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что практически сборная Бразилии.

Конечно, «Шахтер» будет точить зуб на сентябрьское поражение. Я думаю, они сейчас выйдут собранные, они захотят тоже доказать, что они – «Шахтер» Донецк, клуб, который представляет Украину. Они достаточно мало набрали очков в копилку, что меня тоже очень не радует.

Я очень расстроен, что Киев, что «Шахтер», что «Заря» очень мало в этом году взяли очков. И вы же знаете, что в следующем году уже будет без выхода команды напрямую в группу, а будут сражаться за то, чтобы туда попасть – точно также, как и мы, только мы с первого раунда, допустим, они будут с третьего, по-моему, и с плей-офф, поэтому я думаю, что будет очень нелегкая игра.

Я уверен, что у нас есть время – пять дней. Отойдем, подойдем, а там, как уже получится. Плохо, что много травм. Подкосили нас эти две игры с «Интером» и «Реалом». И заявка, я уже говорил, что мы, к сожалению, не можем ничего с ней сделать.

Вот в этом может быть минус, а так я рад и счастлив за проведенный год в Молдове. Команда добилась достаточно серьезного результата. Я наконец-то поучаствовал как главный тренер в Лиге Чемпионов. Это дорогого стоит и это останется на всю жизнь в памяти и клубу «Шериф» для меня действительно будет место в сердце.