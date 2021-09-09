Вернидуб: «Шахтер» пока не изучаем детально, но я знаю их уязвимые места»

Юрий Вернидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о грядущей встрече с «Шахтером» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

А пока у нас задача после паузы, вызванной матчами сборных, собраться вместе и подготовиться к игре чемпионата Молдавии с «Петрокубом» – клубом, с которым у нас идет борьба за чемпионство. С ним мы должны сыграть 12 сентября в Тирасполе, а потом уже будем думать о «Шахтере».

Если говорить о нынешнем «Шахтере», то у него сильная атакующая линия. Первое, что хотелось бы отметить в игре соперника: если горнякам дать пространство, то они умело выбегают в контратаки. Сложно будет их поймать, поэтому нельзя им его давать.

Ну, а второе – если брать по последней игре с «Монако», то в большей степени дончане играли от обороны. Сначала побежали вперед, так как жизнь заставила забить столь необходимый мяч. А потом действовали от обороны.

Так сложилось, что «Монако» очень много не забил, хотя моментов для этого было достаточно. «Шахтер» же наоборот – свой шанс использовал, поэтому он и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Уязвимые места «Шахтера»? Они, конечно же, есть. Как и у любой команды. Но об этом я говорить не хочу, так как с этим соперником нам предстоит встречаться 15 сентября. Вот после игры посмотрим – увидели мы эти уязвимые места или нет».