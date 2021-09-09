Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Вернидуб: «Шахтер» пока не изучаем детально, но я знаю их уязвимые места»

Вскоре украинский тренер стартует с «Шерифом» в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:43
Вернидуб: «Шахтер» пока не изучаем детально, но я знаю их уязвимые места»
Юрий Вернидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о грядущей встрече с «Шахтером» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«За матчами чемпионата Украины слежу регулярно. И не только с участием «Шахтера», а и «Динамо», «Зари» по сей день смотрю с удовольствием. Если есть возможность, то стараюсь смотреть много игр УПЛ. Придет время – будем «Шахтер» изучать детально.

А пока у нас задача после паузы, вызванной матчами сборных, собраться вместе и подготовиться к игре чемпионата Молдавии с «Петрокубом» – клубом, с которым у нас идет борьба за чемпионство. С ним мы должны сыграть 12 сентября в Тирасполе, а потом уже будем думать о «Шахтере».

Если говорить о нынешнем «Шахтере», то у него сильная атакующая линия. Первое, что хотелось бы отметить в игре соперника: если горнякам дать пространство, то они умело выбегают в контратаки. Сложно будет их поймать, поэтому нельзя им его давать.

Ну, а второе – если брать по последней игре с «Монако», то в большей степени дончане играли от обороны. Сначала побежали вперед, так как жизнь заставила забить столь необходимый мяч. А потом действовали от обороны.

Так сложилось, что «Монако» очень много не забил, хотя моментов для этого было достаточно. «Шахтер» же наоборот – свой шанс использовал, поэтому он и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Уязвимые места «Шахтера»? Они, конечно же, есть. Как и у любой команды. Но об этом я говорить не хочу, так как с этим соперником нам предстоит встречаться 15 сентября. Вот после игры посмотрим – увидели мы эти уязвимые места или нет».


Ранее стало известно, что все билеты на матч «Шериф» – «Шахтер» в Тирасполе уже проданы.

Источник: fanday.net Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юрий Вернидуб Шериф Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины
Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины
Футбол Сборная Украины
13:37
Проданы все билеты на матч «Шериф» – «Шахтер»
Проданы все билеты на матч «Шериф» – «Шахтер»
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:21
Де Дзерби рассказал о целях в «Шахтере» и комплиментарно высказался о Мудрике
Де Дзерби рассказал о целях в «Шахтере» и комплиментарно высказался о Мудрике
Футбол Украинская Премьер-лига
10:08
Де Дзерби: «Будем готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» – два больших клуба»
Де Дзерби: «Будем готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» – два больших клуба»
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 сентября 22:27
Де Дзерби: «Мои первые 100 дней в «Шахтере» прошли в положительном ключе»
Де Дзерби: «Мои первые 100 дней в «Шахтере» прошли в положительном ключе»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 сентября 20:53
Итальянский тренер: «Де Дзерби – потеря для нашего футбола»
Итальянский тренер: «Де Дзерби – потеря для нашего футбола»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 сентября 19:59

Новости: Футбол

Езерский – о старте сборной U-19 в отборе на Евро: «Финляндия – сильный оппонент»
Езерский – о старте сборной U-19 в отборе на Евро: «Финляндия – сильный оппонент»
Сборная Украины
19:18
Петраков сообщил, куда пойдут премиальные за матч с Францией
Петраков сообщил, куда пойдут премиальные за матч с Францией
Сборная Украины
18:59
Калиниченко: «Я офигел от ухода Шевченко из сборной – это такой бред»
Калиниченко: «Я офигел от ухода Шевченко из сборной – это такой бред»
Сборная Украины
18:38
Защитник «Динамо» полностью восстановился после тяжелой травмы
Защитник «Динамо» полностью восстановился после тяжелой травмы
Украинская Премьер-лига
18:12
Бывший украинец поделился впечатлениями от игры за сборную Азербайджана
Бывший украинец поделился впечатлениями от игры за сборную Азербайджана
Украинская Премьер-лига
17:48
Тренер сборной Украины U-19: «Команда Петракова способна пробиться в финальную часть ЧМ»
Тренер сборной Украины U-19: «Команда Петракова способна пробиться в финальную часть ЧМ»
Сборная Украины
17:26
Новая «десятка» «Барселоны» сможет сыграть против «Динамо»
Новая «десятка» «Барселоны» сможет сыграть против «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
17:01
Защитник «Вереса»: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»
Защитник «Вереса»: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»
Украинская Премьер-лига
16:43
Езерский назвал причины, по которым сборная Украины не сумела удержать победу над Чехией
Езерский назвал причины, по которым сборная Украины не сумела удержать победу над Чехией
Сборная Украины
16:19
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
10
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
20:45
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00