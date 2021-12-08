Кривцов заявил, что «Шахтеру» в игре с «Шерифом» помешала самоуверенность
Вернидуб: «Скрипнику в «Заре» сейчас нелегко»
Украинский специалист объяснил, почему бывший клуб вылетел из Лиги конференций
14:24
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер
Бывший тренер «Зари» и нынешний наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб объяснил причину досрочного вылета луганчан из Лиги конференций. Слова специалиста передает Telegram-канал «Бомбардир».
В «Заре» то же самое, что и во всем украинском футболе. Перестройка плюс ушли классные игроки, на которых строилась игра команды.
Сейчас Виктору Скрипнику нелегко, он и так делает много работы. Команда борется за третье место в УПЛ. Я бы очень хотел, не обижая «Днепр-1», чтобы «Заря» заняла третье место.
Вернидуб также назвал причины провала «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов.