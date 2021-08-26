Вернидуб: «Заря» мотивирована и готова исправить ситуацию»
Вернидуб стал вторым украинским тренером, который вывел иностранную команду в групповой раунд ЛЧ
Первым был Ребров
13:42
Юрий Вернидуб / Фото: ФК Шериф
Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб стал вторым в истории украинским тренером, который вывел иностранную команду в групповой раунд Лиги чемпионов.
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шериф» был сильнее «Динамо» Загреб – 3:0 по сумме двух встреч.
Первым был Сергей Ребров, который в прошлом сезоне вывел «Ференцварош» в групповой этап ЛЧ.
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.
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