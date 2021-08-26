Вернидуб: «Тренер «Загреба» сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти. Мне даже не надо было настраивать команду»

Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Я читал интервью главного тренера загребского «Динамо» перед матчем. Он сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти, а хотят все решить максимум в дополнительное время. Мне даже не надо было настраивать команду. Я просто сказал эти слова, и команда сделала то, что должна была сделать.

С кем хотелось бы сыграть в группе? Было бы интересно сыграть с самыми сильными командами из топ-5 лиг. К нам в Тирасполь могут приехать футболисты, которых мы никогда даже не видели вживую. Хотелось бы сыграть против них и сравнить наши силы».