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Вернидуб: «Тренер «Загреба» сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти. Мне даже не надо было настраивать команду»

«Шериф» впервые в истории сыграет в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:30
Вернидуб: «Тренер «Загреба» сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти. Мне даже не надо было настраивать команду»
Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«Сегодня я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый. Я приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Это работа команды – всех ребят, которые были как семья, одним целым. Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Я горжусь ребятами. Мы провели 8 матчей. Одержали 6 побед и 2 раза сыграли вничью, забили 14 голов и пропустили всего 2. Это говорит о многом.

Я читал интервью главного тренера загребского «Динамо» перед матчем. Он сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти, а хотят все решить максимум в дополнительное время. Мне даже не надо было настраивать команду. Я просто сказал эти слова, и команда сделала то, что должна была сделать.

С кем хотелось бы сыграть в группе? Было бы интересно сыграть с самыми сильными командами из топ-5 лиг. К нам в Тирасполь могут приехать футболисты, которых мы никогда даже не видели вживую. Хотелось бы сыграть против них и сравнить наши силы».


«Шериф» прошел «Муру», «Алашкерт», «Црвену Звезду» и «Динамо» Загреб на пути в ЛЧ.

Андрей Усмонов
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