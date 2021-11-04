«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Вернидуб: «У нас впереди еще две игры, хотим пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»
Пока «Шериф» идет на 3-м месте в группе
09:52
Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о поражении от «Интера» (1:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Тяжелый матч с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили красивый гол, но были ошибки.
Идем дальше – впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».
В параллельном матче группы «Шахтер» уступил «Реалу» (1:2) на выезде.
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