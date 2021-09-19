Вернидуб: «Украина теряет баллы в таблице коэффициентов, но я же не могу расставить ноги и сказать: «Забивайте»

Юрий Вернидуб / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в программе «Футбольный формат» высказался о победе над «Шахтером» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Было это вашей мечтой?

– Нет. Честно, всегда мечта была – «Динамо». А «Шахтер», уже когда в «Заре» работал, конечно, каждый тренер думает об этом и хочет. Я не раз ездил на тренировки смотрел, особенно, когда Мистер работал. Интересно было.

- Юрия Вернидуба в сборную? Большинство фанов в нашем инстаграме проголосовали «за».

– Это нормально, думаю, большинство тренеров, как и я, мечтают об этом. К этому всегда нужно быть готовым. Понятно, если когда и поступит предложение, конечно, какой тренер, как и я, откажется от этого. Это шанс показать себя еще лучше. Это драйв, кайф, дорого стоит. Я счастливый человек.