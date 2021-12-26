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Вернидуб: «В 2021-м году о «Шерифе» узнал весь футбольный мир»

Команда украинского тренера победила «Реал»
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11:35
Вернидуб: «В 2021-м году о «Шерифе» узнал весь футбольный мир»
Юрий Вернидуб / Фото: UA-Football

Украинский тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался об уходящем 2021-м году для его команды. Слова специалиста приводит пресс-служба молдавского клуба.

«2021 уходит, я думаю, что это был замечательный год. Для ФК «Шериф» в том числе. Мы хорошо поработали, о нас узнал, пожалуй, весь футбольный мир. Хочу пожелать всем нашим болельщикам и почитателям удачи, счастья, здоровья, мира. Пусть в новом году те эмоции, которые они пережили вместе с нами, умножатся».

Напомним, в 2021-м году «Шериф» с Вернидубом успел выиграть чемпионат Молдовы, пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и попасть в плей-офф Лиги Европы.

В групповом раунде ЛЧ «Шериф» оставил за спиной «Шахтер». Украинский клуб ни разу не победил команду Вернидуба (0:2, 1:1). Кроме того, «Шериф» сенсационно победил мадридский «Реал» (2:1) на выезде.

В конце года Вернидуб подписалновый контракт с «Шерифом».

Петр Приходько
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Юрий Вернидуб Шериф

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