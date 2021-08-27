Вернидуб: «В группе ЛЧ выпали три суперклуба. «Шериф» тоже один из таких»

Юрий Вернидуб / Фото - Eurosport

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался в эфире Футбол NEWS относительно результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Для нас – это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась. «Шахтер» – команда, с которой всегда сражались. Хотели всегда победить, но «Шахтер» есть «Шахтер». Будем думать как с ними сражаться, а там жизнь покажет.