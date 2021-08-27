То, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы
Вернидуб: «В группе ЛЧ выпали три суперклуба. «Шериф» тоже один из таких»
Команда украинского специалиста сыграет против «Шахтера»
19:57
Юрий Вернидуб / Фото - Eurosport
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался в эфире Футбол NEWS относительно результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Понятно, что три суперклуба нам выпали. Мы тоже один из таких. Будем стараться показать себя с лучшей стороны. «Реал», «Интер», «Шахтер» – гранды в своих странах, которые постоянно играют в ЛЧ.
Для нас – это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась. «Шахтер» – команда, с которой всегда сражались. Хотели всегда победить, но «Шахтер» есть «Шахтер». Будем думать как с ними сражаться, а там жизнь покажет.
Ранее Вернидуб признался, что чувствовал, что команда сыграет с «Шахтером».
Комментарии 0